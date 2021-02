GF Vip | Andrea Zelletta sbotta con Zenga | “Devi stare muto | hai avuto sette sorprese in un mese”

lillydessi : Gf Vip. Andrea Zenga, scoppia l'amore con Adua Del Vesco: «Vorrei abbracciarti di più...». La reazione di lei spiaz… - lillydessi : Grande Fratello vip, colpo di scena per San Valentino. Zenga pazzo di Rosalinda, si dichiara e... - Il Tempo… - zazoomblog : GF Vip 5 Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda – Video - #Andrea #Zenga #dichiara #Rosalinda - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Andrea confessa il suo amore a Rosalinda: 'Mi piaci e anche tanto' #GfVip… - zazoomblog : GF Vip Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò: “Non posso negarlo” la reazione dell’attrice - #Andrea #Zenga… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea

Insomma, Rosalinda - spiazzando i fan - accetta la corte diZenga, mettendo forse fine alla storia col fidanzato Giuliano. Immediati i commenti dei fan su Twitter: ' Rosalinda ricambia le ...Quest'ultima ha voluto lanciare un avvertimento a Rosalinda Cannavò del Grande FratellosuZenga. In pratica l'ha messa in guardia dal giovane, che in questi giorni non ha nascosto di ...Guenda Goria svela cosa le ha detto mamma Maria Teresa Ruta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip e parla del suo potenziale gieffino preferito.È appena arrivato il Comunicato Ufficiale di Grande Fratello che annuncia una cena di Carnevale, ma Zenga domanda a Rosalinda di appartarsi per parlare: “Non vorrei mai metterti in difficoltà per la t ...