Gf Vip, Alfonso Signorini e le "volgarità": «Ho sbagliato. Le cadute ci sono state…»

Alfonso Signorini parla del Grande Fratello Vip e dei vari momenti di volgarità che hanno in qualche modo contraddistinto quest'edizione. Al Grande Fratello Vip infatti non sono mancate situazioni difficili, che hanno portato anche all'espulsione di alcuni concorrenti e il conduttore Alfonso Signorini ammette "Ho sbagliato. Le cadute ci sono state".

Durante il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, spesso si sono alzati i toni: "Le cadute ci sono state ed è quasi inevitabile che ci siano – ha spiegato in un'intervista a "Repubblica" – ...

