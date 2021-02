Flop della De Girolamo su Rai1: chiusura anticipata in arrivo? (Di domenica 14 febbraio 2021) Avrebbe dovuto essere un nuovo talk show del sabato sera, ma forse Ciao Maschio, affidato alla ex politica Nunzia De Girolamo non ha le carte giuste per diventare un programma di punta della Rai. Un buon debutto? Gli ascolti si sono assestati sui 745.000 spettatori con uno share dell’8.6%, un po’ poco per fare paura alle altre trasmissioni, ma siamo solo alla prima puntata, il tempo dirà se trattasi di Flop o se il programma ha qualche speranza, sicuramente a suo sfavore ha giocato l’ora tarda, dopo la mezzanotte non sono in molti quelli che hanno voglia di ascoltare chiacchiere. Eppure a Viale Mazzini esultano, da qualche settimana infatti lo share era ancorato in quella fascia oraria al 4%. Gli ospiti Tra gli ospiti di questa prima puntata Stefano De Martino, Luigi De Magistris e Francesco Paolantoni con i quali ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 14 febbraio 2021) Avrebbe dovuto essere un nuovo talk show del sabato sera, ma forse Ciao Maschio, affidato alla ex politica Nunzia Denon ha le carte giuste per diventare un programma di puntaRai. Un buon debutto? Gli ascolti si sono assestati sui 745.000 spettatori con uno share dell’8.6%, un po’ poco per fare paura alle altre trasmissioni, ma siamo solo alla prima puntata, il tempo dirà se trattasi dio se il programma ha qualche speranza, sicuramente a suo sfavore ha giocato l’ora tarda, dopo la mezzanotte non sono in molti quelli che hanno voglia di ascoltare chiacchiere. Eppure a Viale Mazzini esultano, da qualche settimana infatti lo share era ancorato in quella fascia oraria al 4%. Gli ospiti Tra gli ospiti di questa prima puntata Stefano De Martino, Luigi De Magistris e Francesco Paolantoni con i quali ...

