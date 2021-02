Final Fantasy VII Remake Parte 2 come Horizon Zero Dawn? Il director si dice ispirato dal titolo Guerrilla Games (Di domenica 14 febbraio 2021) Il director di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, è stato recentemente intervistato dal PlayStation Blog, insieme a molti altri sviluppatori: come vi avevamo riportato ieri, Sony ha chiesto a diversi esponenti dell'industria videoludica di indicare il loro titolo più atteso del 2021. La scelta di Hamaguchi, oltre ad essere interessante di per sé, potrebbe celare qualche indizio sulla direzione che verrà intrapresa per lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake Parte 2. Il gioco più atteso dallo sviluppatore giapponese è infatti Horizon Forbidden West, poiché Hamaguchi è rimasto affascinato dal primo capitolo della serie Guerrilla Games, Horizon ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildi, Naoki Hamaguchi, è stato recentemente intervistato dal PlayStation Blog, insieme a molti altri sviluppatori:vi avevamo riportato ieri, Sony ha chiesto a diversi esponenti dell'industria videoludica di indicare il loropiù atteso del 2021. La scelta di Hamaguchi, oltre ad essere interessante di per sé, potrebbe celare qualche indizio sulla direzione che verrà intrapresa per lo sviluppo di2. Il gioco più atteso dallo sviluppatore giapponese è infattiForbidden West, poiché Hamaguchi è rimasto affascinato dal primo capitolo della serie...

