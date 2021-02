F1 | Mick Schumacher | L' obiettivo è quello di migliorare di gara in gara

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un mese e mezzo al via della stagione di Formula 1 , che scatterà in Bahrain il 28 marzo. Chi non sta davvero più nella pelle èSchumache r, che aspetta il giorno del debutto come un bambino ...

Chi non sta davvero più nella pelle èSchumache r, che aspetta il giorno del debutto come un ... pista che mi ha dato grandi sensazioni provandola al simulatore - sottolinea- L'...ha vinto F3 europea nel 2018 e F2 nel 2020 Tra Spa e Suzuka ? Gli obiettivi disono chiari: 'Innanzitutto non vedo l'ora di correre a Spa (il 4 luglio, ndr ), circuito dove 30 ...Il 21enne figlio di Michael si avvicina al debutto in Formula 1: "Con il tempo ho imparato a non stressarmi inutilmente. Ci tengo soprattutto a correre a Spa e Suzuka" ...Oramai è un conto alla rovescia per il suo esordio in F.1 e per dar nuova vita alla dinastia Schumacher, resa immortale da papà Michael e ora rinnovata dalla freschezza del giovane Mick, pronto alla p ...