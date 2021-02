F1 | Mick Schumacher | “Il mio obiettivo è migliorare costantemente | non vedo l’ora di gareggiare a Spa e a Suzuka”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’inizio del Mondiale 2021 di F1 si avvicina sempre di più (primo appuntamento il 28 marzo in Bahrain) e indubbiamente uno dei temi d’interesse sarà la stagione d’esordio di. Il figlio del grande Michael, vincitore del campionato FIA di F2, correrà nella sua annata da rookie con il team Haas e non sarà un’avventura facile, considerando le problematiche della scuderia americana dell’anno passato. Schumi Jr, però, è abituato a non fasciarsi la testa prima di essersela rotta, desideroso di dimostrare il proprio valore in pista: “Con il tempo ho imparato a non stressarmi inutilmente. Ho una squadra forte intorno a me, che mi dà sempre il supporto necessario e l’opportunità di rilassarmi e concentrarmi in modo da poter lavorare bene durante ogni weekend di gara. Anche se ovviamente nonche inizi ...