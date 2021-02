Covid Russia, oltre 14mila casi e 430 morti in 24 ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 14.185 i nuovi contagi da coronavirus e 430 i decessi in Russia nelle ultime 24 ore. Lo hanno confermato le autorità sanitarie del Paese sottolineando un lieve calo dei casi rispetto ai giorni scorsi, anche se il numero dei decessi totali nel Paese dall’inizio della pandemia ha superato la soglia degli 80mila. La maggior parte dei nuovi contagi sono stati rilevati nella capitale russa (1.559), a San Pietroburgo (1.099) e nella provincia di Mosca (828). Il saldo dei contagiati in Russia sale a 4.071.883 casi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 14.185 i nuovi contagi da coronavirus e 430 i decessi innelle ultime 24 ore. Lo hanno confermato le autorità sanitarie del Paese sottolineando un lieve calo deirispetto ai giorni scorsi, anche se il numero dei decessi totali nel Paese dall’inizio della pandemia ha superato la soglia degli 80mila. La maggior parte dei nuovi contagi sono stati rilevati nella capitale russa (1.559), a San Pietroburgo (1.099) e nella provincia di Mosca (828). Il saldo dei contagiati insale a 4.071.883. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Russia, oltre 14mila casi e 430 morti in 24 ore - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Covid #Russia, oltre 14mila casi e 430 morti in 24 ore - irejdoc1897 : RT @Adnkronos: #Covid #Russia, oltre 14mila casi e 430 morti in 24 ore - condorbox : Covid Russia, oltre 14mila casi e 430 morti in 24 ore #news - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: #Covid #Russia, oltre 14mila casi e 430 morti in 24 ore -