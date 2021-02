Covid, Ricciardi: “Serve lockdown”. E’ polemica (Di domenica 14 febbraio 2021) lockdown per frenare la diffusione del coronavirus. Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, ribadisce la sua posizione su Twitter. “Come nel 2017 (vedi copertina di Time) compito degli scienziati di sanità pubblica è dire la verità: ritorno alla ‘normalità’ solo con 1. lockdown brevi e mirati per avere meno di 50 casi per 100.000 Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 14 febbraio 2021)per frenare la diffusione del coronavirus. Walter, consigliere del ministro Roberto Speranza, ribadisce la sua posizione su Twitter. “Come nel 2017 (vedi copertina di Time) compito degli scienziati di sanità pubblica è dire la verità: ritorno alla ‘normalità’ solo con 1.brevi e mirati per avere meno di 50 casi per 100.000

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Le piste di sci non riaprono. Il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle atti… - Agenzia_Ansa : Salvini, a proposito di eventuali altre chiusure per far fronte al Covid, , attacca Ricciardi: 'Prima di terrorizz… - Franco32656300 : RT @edigram: @CalosiGuido O magari ha analizzato i dati Del perché #Ricciardi ha ragione Del perché l'occidente ha sbagliato strategia col… - im24rail : @CarloCalenda @WRicciardi Questo potrebbe farmi pentire di aver preso la tessera a inizio anno Ricciardi ha una vis… -