Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | “L’amore vince su tutto”

Il San Valentino più bello per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro perchè il primo dopo il primo anno d'amore insieme Dopo aver festeggiato il primo anno d'amore insieme, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si godono San Valentino felici e innamorati. È lei che aggiorna la sua community non solo sui progetti lavorativi, ma anche su come sta procedendo la relazione tra i due. Se in un primo tempo Clizia e Paolo hanno ampiamente raccontato la loro storia d'amore sui social, essendo molto presenti anche con dirette o storie su Instagram insieme, col tempo hanno preferito darsi alla riservatezza, come gli stessi hanno dichiarato. Custodire un amore è importante soprattutto se lo si vuole far crescere e ...

