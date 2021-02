CiZeta Moroder V16T | 30 anni fa il sogno della supercar modenese

twitteip : ?? Altre forme di vita: Cizeta Moroder, l’ante Diablo - FTraiettoria : Altre forme di vita: Cizeta Moroder, l’ante Diablo -

Ultime Notizie dalla rete : CiZeta Moroder

La Gazzetta dello Sport

Trenta anni fa veniva prodotta la primaV16T, un sogno nato dall'entusiasmo e dal coraggio di un imprenditore italiano follemente appassionato di automobili, Claudio Zampolli. Il battesimo di Jay Leno ? Per raccontare di ...Perle dimenticate:V16T Altre dueerano state acquistate dal sultano Hassanal Bolkiah, che si aggiudicò quindi tre esemplari su un totale di nove prodotti . Si tratta di due ...Per raccontare di questa supercar bisogna riavvolgere il nastro a dicembre 1988, quando, al Century Plaza di Beverly Hills, Jay Leno, uno dei più famosi personaggi televisivi americani, conduce la pre ...Agli Electric Days Digital 2021 il maestro e premio Oscar ci fa ballare con la musica dell'auto del futuro Avreste mai pensato di poter ballare al suono di un motore elettrico? Probabilmente no, ma è ...