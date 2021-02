Che tempo che fa: ospiti Walter Ricciardi, Carlo Verdone e Mahmood, stasera su Rai3 (Di domenica 14 febbraio 2021) Nuova puntata di Che tempo che fa stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, dove, tra gli ospiti, ci saranno anche Walter Ricciardi, Mahmood e Carlo Verdone. stasera su Rai3 torna Che tempo Che Fa, a partire dalle 20:00, dopo il record di ascolti della scorsa settimana. Al fianco di Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 Che tempo Che Fa - anteprima, dalle 20:30 Che tempo Che Fa e dalle 23:00 Che tempo Che Fa - Il Tavolo. ospiti della puntata, nella ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 febbraio 2021) Nuova puntata di Cheche fasu, a partire dalle 20:00, dove, tra gli, ci saranno anchesutorna CheChe Fa, a partire dalle 20:00, dopo il record di ascolti della scorsa settimana. Al fianco di Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 CheChe Fa - anteprima, dalle 20:30 CheChe Fa e dalle 23:00 CheChe Fa - Il Tavolo.della puntata, nella ...

RobertoBurioni : Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockd… - BentivogliMarco : Poco tempo per recuperare ritardi e costruire un Italia più forte e solidale. Ma soprattutto perché il paese capis… - welikeduel : 'Renzi è riuscito a far cadere Conte, ma ha riportato al Governo Berlusconi e Salvini. Per una persona che ha guida… - trashinfinit : RT @HAPPILYlarry1d: Mentre voi siete qui a perdere tempo per uno stupido # il sito si sta impallando a causa delle votazioni di massa del R… - MantiniRita : RT @RobertoBurioni: Nuove buone notizie da Israele. Speriamo che il nuovo governo capisca che da questo incubo non usciremo con i lockdown… -