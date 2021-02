Calciomercato Juventus | c’è Dragusin nella difesa del futuro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La, in chiave, sta pensando al presente ma non solo. Ed ilper i bianconeri, potrebbe già essere presente in casa. Soprattutto per quanto riguarda labianconera, che necessita di un ringiovanimento magari già dalla prossima stagione. Potrebbe così essere questo il caso di Radu, in rete ieri con laUnder 23. LEGGI ANCHE:panchina: viva l’idea Zidane, ma aumenta la concorrenza Classe 2002, il rumeno vanta già una presenza e diverse convocazioni con la squadra di Andrea Pirlo. Il suo contratto con laè in scadenza al termine di questa stagione. Così Paratici dovrà presto incontrare gli agenti del calciatore, per provare a ...

Commenta per primo Lafino all'ultimo ci ha provato per Gianluca Scamacca a gennaio. Ma la società bianconera non voleva chiudere la trattativa con il Sassuolo a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di ...IL SORPASSO - L'Inter che dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro laritrova subito la vittoria con la Lazio e approfitta del passo falso del Milan per prendersi la vetta della classifica.Un super Lukaku, autore di una ottima prestazione, un buon Eriksen e una rete di Lautaro, consentono all’Inter di arrivare alla stracittadina con maggiore tranquillità. A fine match ne ha così parlato ...6 Non la migliore prestazione, però comunque storica. Giorgio Chiellini ha giocato oggi la gara numero 400 in Serie A, ben 363 presenze con la maglia della Juventus, solo 37 con quella della Fiorentin ...