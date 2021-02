Amici 20, scatta il bacio tra due ballerini: ma lei è fidanzata. Rudy Zerby attacca Anna Pettinelli: “Hai una voce insostenibile” (Di domenica 14 febbraio 2021) Continuano le novità ad “Amici di Maria De Filippi”. Quest’anno al serale, previsto per marzo in prima serata su Canale 5, l’accesso sarà illimitato ma saranno i professori a decidere chi potrà essere promosso e chi no. Un escamotage per accendere anche la sana competizione nell’ottica del “tutti contro tutti”. Intanto si segnalano due nuovi ingressi nella scuola: la ballerina Serena e la cantante campana di 19 anni Gaia che ha una voce straordinaria e potrebbe dare del filo da torcere al favorito alla vittoria Sangiovanni. Gaia (che ha già partecipato ad ‘All Together Now‘ nel 2019) è stata promossa dopo che Arisa ha chiesto di sostituirla con Elisabetta. “Con il serale alle porte, non riesco a vedere questa possibilità con te. – ha detto alla cantante che ha lasciato la scuola – Ho paura di non riuscire a esaltare le tue capacità e a dedicarti il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Continuano le novità ad “di Maria De Filippi”. Quest’anno al serale, previsto per marzo in prima serata su Canale 5, l’accesso sarà illimitato ma saranno i professori a decidere chi potrà essere promosso e chi no. Un escamotage per accendere anche la sana competizione nell’ottica del “tutti contro tutti”. Intanto si segnalano due nuovi ingressi nella scuola: la ballerina Serena e la cantante campana di 19 anni Gaia che ha unastraordinaria e potrebbe dare del filo da torcere al favorito alla vittoria Sangiovanni. Gaia (che ha già partecipato ad ‘All Together Now‘ nel 2019) è stata promossa dopo che Arisa ha chiesto di sostituirla con Elisabetta. “Con il serale alle porte, non riesco a vedere questa possibilità con te. – ha detto alla cantante che ha lasciato la scuola – Ho paura di non riuscire a esaltare le tue capacità e a dedicarti il ...

