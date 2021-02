Addio a Erriquez | frontman e anima della Bandabardò

Leggi su panorama

(Di domenica 14 febbraio 2021) «Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia. Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un'avventura». Con queste bellissime parole, inizia il lungo messaggio dia Enrico "" Greppi, voce, chitarra ede "il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività", morto stamattina nella sua abitazione di Fiesole a 60 anni. La notizia è stata confermata dal suo manager Francesco Barbaro, al suo fianco sin dagli esordi.combatteva da tempo contro un brutto male, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano fatto trasparire nulla all'esterno. Con la...