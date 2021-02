Somiglianza tra Francesca Brambilla e Miryea Stabile de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’

(Di sabato 13 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao Chia! Più che la Cipriani secondo mede Lae ile viceversa ricordadi Avanti un Altro! Milly Che ne ...

CABRERA78s : @mcflyispunk sto male è vero secondo me è proprio colpa della somiglianza tra spagnolo e italiano - danielemartula1 : Ma solo io vedo somiglianza tra Alfonso e Walter Zenga??? #GFVIP - brandnewfilters : Io: perché sono così lenta Sempre io: trovo una somiglianza tra Delors e Andreotti e passo 5 minuti a paragonare le foto - merycostagliol : solo io noto una somiglianza tra il padre di zenga e signorini? ?? #gfvip - tiwitur : @OriettasRecipes @Havenlust Posso cucinare questo piatto per il mio amante. La somiglianza tra turchi e italiani è questo piatto ??????? -

