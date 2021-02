Serie A | Torino e Genoa non si fanno male | pareggio a reti bianche

(Di sabato 13 febbraio 2021) Poche emozioni nel match trache pareggiano 0-0 in casa dei granata. Partita con pochi sussulti, anche se non mancano dei momenti di folate delle due squadre. Chiude in attacco ildi Ballardini che ha creato qualche leggero grattacapo nel finale di gara. Risultato che alla fine va meglio ai liguri mentre ildi Nicola non smette di pareggiare e resta nella zona caldissima della classifica.0-0: risultato e tabellino(3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic (70? Baselli), Mandragora, Rincon (77? Linetty), Ansaldi (77? Murru); Zaza (70? Verdi), Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Vojvoda, Buongiorno. Allenatore: Nicola(3-5-2) – Perin; ...

Eccoci al fischio d'inizio della diretta di Torino Genoa : prima che facciano il loro ingresso in campo anche le formazioni ufficiali della sfida di Serie A, vediamo che numeri i due club hanno ... Torino e Genoa hanno pareggiato 0-0 in un anticipo della 22/a giornata di serie A, giocato allo stadio Olimpico 'Grande Torino'. Si tratta del quarto pareggio di fila per i ...