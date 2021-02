Se gli animali Disney fossero umani (e viceversa): così un artista reinterpreta i personaggi cult (Di sabato 13 febbraio 2021) Un artista tedesco, Alex Pick, ha lanciato su Instagram la serie di illustrazioni "Disney humanimals" in cui trasforma i personaggi Disney Leggi su it.mashable (Di sabato 13 febbraio 2021) Untedesco, Alex Pick, ha lanciato su Instagram la serie di illustrazioni "mals" in cui trasforma i

repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Gli alieni sono tra noi, si chiamano animali' [di Maurizio Crosetti] - enpaonlus : Se le istituzioni osservassero le leggi di tutela degli animali il randagismo non esisterebbe più, i volontari non… - enpaonlus : Gli animali hanno un'anima? Ora se lo chiede anche la Chiesa - dbenevolo78 : RT @dpdarete4: Questo San Valentino non riunciare all'appuntamento con l'amore per gli animali! Domani mattina ti aspettiamo su Rete4 alle… - SaraB94208149 : RT @itwasjustlie: Al posto di mettere animali fantastici e dove trovarli, visto e rivisto, potreste mettere #DayDreamer giovedì sera grazie… -