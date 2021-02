Scritte antisemite sui muri della scuola: due minorenni denunciati nel bergamasco (Di sabato 13 febbraio 2021) I carabinieri della stazione di Grumello del Monte unitamente al personale della polizia locale di Chiuduno (Bg), hanno denunciato ieri sera due minori del posto, autori di Scritte antisemite sui muri del comprensorio scolastico di Chiuduno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) I carabinieristazione di Grumello del Monte unitamente al personalepolizia locale di Chiuduno (Bg), hanno denunciato ieri sera due minori del posto, autori disuidel comprensorio scolastico di Chiuduno. L'articolo .

