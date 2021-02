Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: risultati e classifiche di tutte le gare (Di sabato 13 febbraio 2021) I risultati e le classifiche di tutte le gare dei Mondiali 2021 di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo. Sarà la combinata femminile ad aprire le danze lunedì 8 febbraio. Nella prima settimana saranno sotto i riflettori i velocisti con le prove di discesa libera e super-G. Nella seconda settimana spazio agli slalom, con lo speciale, il gigante e il parallelo. Tanti gli italiani a caccia di una medaglia tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLE gare LA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI IN GARA E LE START LIST I risultati DELLE gare Giovedì 11 febbraio Super-G femminile ORO: Lara Gut-Behrami (SUI) 1:25.51ARGENTO: Corinne Suter (SUI) +0.34BRONZO: Mikaela Shiffrin (USA) +0.47 4° Ester ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Ie lediledeidi sciche si svolgeranno ad’Ampezzo. Sarà la combinata femminile ad aprire le danze lunedì 8 febbraio. Nella prima settimana saranno sotto i riflettori i velocisti con le prove di discesa libera e super-G. Nella seconda settimana spazio agli slalom, con lo speciale, il gigante e il parallelo. Tanti gli italiani a caccia di una medaglia tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLELA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI IN GARA E LE START LIST IDELLEGiovedì 11 febbraio Super-G femminile ORO: Lara Gut-Behrami (SUI) 1:25.51ARGENTO: Corinne Suter (SUI) +0.34BRONZO: Mikaela Shiffrin (USA) +0.47 4° Ester ...

