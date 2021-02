Roma, rapina in gioielleria: minaccia i proprietari con un coltello ma…lascia le sue impronte (Di sabato 13 febbraio 2021) Ha fatto irruzione in una gioielleria e, con un lungo coltello da cucina, ha minacciato gli esercenti prima di portare via oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro. E’ successo lo scorso 10 febbraio sulla Circonvallazione Gianicolense e ad avviare l’attività investigativa, sulla base delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio e di altri sistemi in strada, sono stati gli investigatori del XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte. rapina in gioielleria In particolare dall’analisi dei filmati, dalle movenze e dalla gestualità del rapinatore i poliziotti hanno dedotto che lo stesso fosse piuttosto giovane e che probabilmente, vista la direzione di fuga verso Largo San Vincenzo de Paoli, fosse anche residente molto vicino al luogo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Ha fatto irruzione in unae, con un lungoda cucina, hato gli esercenti prima di portare via oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro. E’ successo lo scorso 10 febbraio sulla Circonvallazione Gianicolense e ad avviare l’attività investigativa, sulla base delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio e di altri sistemi in strada, sono stati gli investigatori del XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte.inIn particolare dall’analisi dei filmati, dalle movenze e dalla gestualità deltore i poliziotti hanno dedotto che lo stesso fosse piuttosto giovane e che probabilmente, vista la direzione di fuga verso Largo San Vincenzo de Paoli, fosse anche residente molto vicino al luogo della ...

CorriereCitta : Roma, rapina in gioielleria: minaccia i proprietari con un coltello ma…lascia le sue impronte… - infoitsport : Roma, rapina ad El Shaarawy: il calciatore reagisce - infoitsport : Roma, che avventura per El Shaarawy: ha sventato una rapina - serieAnews_com : ???? Roma, che avventura per El Shaarawy: ha sventato una rapina - zazoomblog : Roma che avventura per El Shaarawy: ha sventato una rapina - #avventura #Shaarawy: #sventato #rapina… -