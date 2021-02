Racconto shock di Veronica Pivetti | “Non avevo più nulla”

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 13 febbraio 2021)ha recitato in tantissime fiction amate dal pubblico e ha sempre ottenuto un gran successo; nonostante la sua carriera, tuttavia, l’attrice non ha mai nascosto di aver subito un vero e proprio choc che le ha cambiato la vita. In una vecchia intervista, laha raccontato di essere sopravvissuta ad un tragico incidente casalingo avvenuto nel 2014. Il drammatico episodio che le ha cambiato la vita <> the Giffoni Film Festival on July 26, 2008 in Giffoni, Italy. In occasione dell’uscita del suo libro ‘Mai all’altezza’, l’attrice si era lasciata andare e aveva raccontato un episodio davvero drammatico. Stando alle sue parole, lei si trovava in casa quando, all’improvviso, è scoppiato un incendio che le ha distrutto l’attico in cui viveva, a Roma: Non so come sia stato possibile, mi stavo ...