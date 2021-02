Paranormal Activity: il nuovo film di Christopher Landon sarà un reboot (Di sabato 13 febbraio 2021) Vi ricordate dei film Freaky e Auguri per la tua morte? Degli horror esilaranti che qualche anno fa hanno colto l'attenzione della critica e del pubblico. Christopher Landon, regista dei film poco prima menzionati, aveva annunciato il progetto reboot di Paranormal Activity già dallo scorso novembre, ma adesso è stato comunicato il via libera da Paramount Pictures per l'inizio dei lavori di produzione. Paranormal Activity avrà un reboot e tornerà a terrorizzare il pubblico: ecco il via alla produzione del nuovo film della saga horror di successo L'uscita del reboot di Paranormal Activity è prevista per il 4 marzo 2022: lo slittamento ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) Vi ricordate deiFreaky e Auguri per la tua morte? Degli horror esilaranti che qualche anno fa hanno colto l'attenzione della critica e del pubblico., regista deipoco prima menzionati, aveva annunciato il progettodigià dallo scorso novembre, ma adesso è stato comunicato il via libera da Paramount Pictures per l'inizio dei lavori di produzione.avrà une tornerà a terrorizzare il pubblico: ecco il via alla produzione deldella saga horror di successo L'uscita deldiè prevista per il 4 marzo 2022: lo slittamento ...

