Navalny torna in tribunale per accuse di diffamazione (Di sabato 13 febbraio 2021) L’oppositore russo Aleksej Navalny torna in tribunale per affrontare una nuova accusa. Navalny è accusato di diffamazione ai danni di un 90enne veterano della Seconda guerra mondiale. Secondo il dissidente si tratta dell’ennesimo pretesto per screditarlo agli occhi dei russi. Intanto crescono le tensioni tra Unione Europea e Russia. Perché Navalny torna in tribunale? Il Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) L’oppositore russo Aleksejinper affrontare una nuova accusa.è accusato diai danni di un 90enne veterano della Seconda guerra mondiale. Secondo il dissidente si tratta dell’ennesimo pretesto per screditarlo agli occhi dei russi. Intanto crescono le tensioni tra Unione Europea e Russia. Perchéin? Il

GiuUngaro : RT @RTaverBella: Perché uno che si chiama #Navalny che sta in #Germania torna in #russia per scatenare una serie rappresaglie x la sua libe… - transnazionale : Russia, Navalny torna in tribunale a Mosca: è accusato di diffamazione #spaziotransnazionale informa - TaxiOperators : RT @RTaverBella: Perché uno che si chiama #Navalny che sta in #Germania torna in #russia per scatenare una serie rappresaglie x la sua libe… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Russia, Navalny torna in tribunale a Mosca: è accusato di diffamazione Secon… - RTaverBella : RT @RTaverBella: Perché uno che si chiama #Navalny che sta in #Germania torna in #russia per scatenare una serie rappresaglie x la sua libe… -