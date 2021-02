Napoli stoico e coraggioso | al Maradona battuta la Juventus

(Di sabato 13 febbraio 2021) Vittoria di gran personalità per ildi Gennaro Gattuso, che conquista tre punti d’oro contro unaarrembante fino all’ultimo minuto. Un, dalla grande personalità (quella mancata in diverse partite), che ha stretto i denti fino alla fine. Una vittoria importante per gli azzurri, quella conquistata contro ladi Andrea Pirlo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

napoligol2014 : NAPOLI STOICO, 1-0 alla Juve (Insigne su rigore). ORGOGLIOSI DI VOI - vcristina29 : RT @_Morik92_: Sconfitta complessivamente immeritata, ma la Signora paga l'atteggiamento sbagliato della prima frazione. Il #Napoli stoico… - PrimaCommunica2 : Un Napoli stoico batte la Juventus 1-0 - lightmoon972 : RT @Ruggero1991: Napoli stoico. Ci hanno messo l'anima stasera. E come godo. #NapoliJuventus #ForzaNapoliSempre - LuiRispoli : Un #Napoli stoico fino al 96' che fa pace con i suoi tifosi. #ForzaNapoliSempre #NapoliJuventus -

Pagelle Napoli-Juventus - Termina il match allo stadio Diego Armando Maradona per la 2sa giornata di Serie A con il Napoli che affronta la Juventus. Le pagelle Napoli-Juventus su CalcioNapoli24, con i ...