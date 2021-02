Muore nel giorno del 58esimo compleanno Marco Dimitri, capo dei “bambini di Satana” (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ morto a Bologna nel giorno del suo 58esimo compleanno Marco Dimitri. Alla fine degli anni novanta, Dimitri si ritrovò al centro di un’inchiesta giudiziaria abbastanza controversa. Tutti lo ricordano come il capo fondatore della setta dei “bambini di Satana“. L’inchiesta giudiziaria all’epoca fu condotta dal pubblico ministero, Lucia Musti. Dimitri venne accusato di violenza L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ morto a Bologna neldel suo. Alla fine degli anni novanta,si ritrovò al centro di un’inchiesta giudiziaria abbastanza controversa. Tutti lo ricordano come ilfondatore della setta dei “di“. L’inchiesta giudiziaria all’epoca fu condotta dal pubblico ministero, Lucia Musti.venne accusato di violenza L'articolo NewNotizie.it.

Agenzia_Italia : Incendio in una baraccopoli nel Casertano, muore un bracciante - Agenzia_Ansa : Senzatetto muore in strada a #Torino. Il vescovo: 'Serve più aiuto'. Trovato nel dehors di un bar #ANSA - defencexxless : - gerry scotti non sta in piedi e muore - olivia è stupida e muore - anne non sta in piedi manco lei e muore - elea… - barbaraanfossi1 : @Fabopolis @Cartabellotta Funziona che si muore stranamente per covid e non per le malattie pregresse invece se si… - lightmoon972 : RT @newferruccio: Era una che ti guarda e non ti lascia. Ti viene a salvare nel fondo dove ti sei impigliato. Ha un coltello in bocca, ti s… -