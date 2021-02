Milan | novità sul fronte rinnovi | Calabria pronto a prolungare la permanenza in rossonero

Leggi su dailynews24

(Di sabato 13 febbraio 2021) La sessione di calciomercato invernale è ormai terminata, ma se è vero che la dirigenza rossonera sta già sondando il terreno per quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita del prossimo giugno, è anche vero che bisognerà pensare anche al prolungamento di contratto dei giocatori già presenti in rosa. In particolare L'articolo