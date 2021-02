LIVE Brindisi-Pesaro 19-23, Coppa Italia basket in DIRETTA: i marchigiani restano avanti a metà secondo quarto (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Udom che manda Cain in lunetta. 22-31 TRIPLA di Filloy. 22-28 2/2 Bell. Fallo di Zanotti che esce per Cain e manda in lunetta Bell. 20-28 1/2 Willis. Willis subisce fallo sul rimbalzo offensivo da Filloy, entrambe le squadre in bonus con 4’20” da giocare prima dell’intervallo lungo. 19-28 2/3 Robinson. Fallo di Zanelli sul tentativo da tre di Justin Robinson, liberi. 19-26 JUSTIN ROBINSON DA TRE! 19-23 TRIPLA di Mattia Udom. 16-23 2/2 per l’ala ex Monteroni e Porto Sant’Elpidio. Simone Zanotti in lunetta. 16-21 TRIPLA di Visconti. 13-21 Dentro il libero aggiuntivo. 13-20 TAMBONE! Segna su assist di Filipovity subendo anche fallo, potenziale gioco da 3. 13-18 ZANOTTI DA TRE! 2/2 dall’arco per il numero 41 sino a qui. 13-15 1/2 Krubally. Viaggio in lunetta, il primo del match, per Ousman Krubally. INIZIO ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Udom che manda Cain in lunetta. 22-31 TRIPLA di Filloy. 22-28 2/2 Bell. Fallo di Zanotti che esce per Cain e manda in lunetta Bell. 20-28 1/2 Willis. Willis subisce fallo sul rimbalzo offensivo da Filloy, entrambe le squadre in bonus con 4’20” da giocare prima dell’intervallo lungo. 19-28 2/3 Robinson. Fallo di Zanelli sul tentativo da tre di Justin Robinson, liberi. 19-26 JUSTIN ROBINSON DA TRE! 19-23 TRIPLA di Mattia Udom. 16-23 2/2 per l’ala ex Monteroni e Porto Sant’Elpidio. Simone Zanotti in lunetta. 16-21 TRIPLA di Visconti. 13-21 Dentro il libero aggiuntivo. 13-20 TAMBONE! Segna su assist di Filipovity subendo anche fallo, potenziale gioco da 3. 13-18 ZANOTTI DA TRE! 2/2 dall’arco per il numero 41 sino a qui. 13-15 1/2 Krubally. Viaggio in lunetta, il primo del match, per Ousman Krubally. INIZIO ...

