La conferenza di Ranieri prima di Sampdoria-Fiorentina

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Fiorentina, match che si giocherà domenica 14 febbraio alle ore 15. Il tecnico doriano ha spiegato l'ultimo pareggio a Benevento e la situazione di diversi giocatori infortunati. Riportiamo le sue parole citando il Corriere dello Sport.

Sampdoria – Fiorentina, formazioni e dove vederla

Come ha detto Claudio Ranieri prima del match Sampdoria-Fiorentina?

Sull'ultima partita a Benevento "Dopo aver rivisto l'ultima partita sono ancora più convinto che questa squadra possa di fare di più. Ai ragazzi l'ho detto, non m'interessa il risultato, quello è figlio di mille cose, però dobbiamo lottare sempre fino in fondo ed essere ...

