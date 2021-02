Justin Timberlake chiede scusa a Britney Spears e a Janet Jackson

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 febbraio 2021) «In qualità di uomo in una posizione privilegiata, devo essere esplicito su questo», inizia così il lungo messaggio di scuse scritto da Justin Timberlake dopo aver beneficiato di un sistema che dice «mette gli uomini, in particolare i bianchi, in una posizione di successo». Le scuse di Timberlake, 40 anni appena compiuti, sono in particolar modo – precisa – rivolte alla ex Britney Spears e a Janet Jackson per il suo comportamento del passato nei loro confronti.