Jo Squillo, il suo successo e la sua storia dagli anni '80 a oggi (Di sabato 13 febbraio 2021) Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 giugno 1962 ed è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana. Ha quasi 59 anni, è alta 165 cm e pesa circa 54 Kg. Jo ha una sorella gemella monozigote alla quale è molto legata: Paola Coletti. Oltre ad occuparsi di musica e televisione, l'artista è un'attivista per i diritti delle donne e ha realizzato un progetto "Wall of Dolls" presente in molte città italiane. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Jo Squillo ha un compagno da tantissimi anni: già dagli anni '80 infatti lei e Gianni Muciaccia vivono e lavorano insieme. Lui, ex frontman di una band di musica Punked, è diventato successivamente un produttore discografico e direttore artistico di successo.

