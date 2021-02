Jo Squillo: I due grandi dolori della mia vita | Confessione straziante (Di sabato 13 febbraio 2021) Jo Squillo in una recente intervista ha voluto raccontare due dei più grandi dolori della sua vita, cose che ti segnano per sempre Jo Squillo (Instagram)Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, nacque a Milano il 22 giugno del 1962. È una famosissima cantante, ma si è resa famosa al pubblico anche per le sue apparizioni come conduttrice televisiva e come attivista. Fu una vera e propria icona della musica degli anni 80 e 90, conosciuta non solo per la musica, ma anche per il suo carattere sopra le righe. Non ancora maggiorenne infatti esordisce nella musica proponendo un movimento punk italiano che all’epoca fece molto discutere. Il suo gruppo era composto da molte donne anti maschiliste che non sdegnavano di ostentare il proprio ... Leggi su kronic (Di sabato 13 febbraio 2021) Join una recente intervista ha voluto raccontare due dei piùsua, cose che ti segnano per sempre Jo(Instagram)Jo, all’anagrafe Giovanna Coletti, nacque a Milano il 22 giugno del 1962. È una famosissima cantante, ma si è resa famosa al pubblico anche per le sue apparizioni come conduttrice televisiva e come attivista. Fu una vera e propria iconamusica degli anni 80 e 90, conosciuta non solo per la musica, ma anche per il suo carattere sopra le righe. Non ancora maggiorenne infatti esordisce nella musica proponendo un movimento punk italiano che all’epoca fece molto discutere. Il suo gruppo era composto da molte donne anti maschiliste che non sdegnavano di ostentare il proprio ...

Marco_Piani : @DrMCecconi Draghi ha il braccino corto: uno squillo vuol dire 'si'', due squilli 'no', tre squilli 'forse'. Se ris… - TardiMeglio : @ilDiozzi Io cuocio la pasta la mattina interrompendo la cottura due minuti prima, poi la scolo, poi prima di torna… - Piaascione94 : RT @kamila_tc_: Quando trovate due più belli di loro, fatemi uno squillo, secondo me il telefono non squillerà #DayDreamer - kamila_tc_ : Quando trovate due più belli di loro, fatemi uno squillo, secondo me il telefono non squillerà #DayDreamer - rosatoeu : C’è una nuova ondata di chiamate truffa (Ping Calls): le telefonate arrivano da numeri con prefisso internazionale… -