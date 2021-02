Incendio in una baraccopoli nel casertano: c’è una vittima (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Incendio è divampato in una baraccopoli abitata da extracomunitari a Parete, in provincia di Caserta. I vigili del fuoco, hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno interessato diverse baracche, ed hanno già recuperato il corpo di un uomo, non è escluso che ci siano altre persone coinvolte. Il campo, secondo il racconto di alcuni testimoni ai vigili del fuoco, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè divampato in unaabitata da extracomunitari a Parete, in provincia di Caserta. I vigili del fuoco, hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme che hanno interessato diverse baracche, ed hanno già recuperato il corpo di un uomo, non è escluso che ci siano altre persone coinvolte. Il campo, secondo il racconto di alcuni testimoni ai vigili del fuoco, è abitato da migranti impegnati nei lavori agricoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

