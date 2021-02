“Il canto dell’usignolo” di William Shakespeare stasera su Rai5

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021), sabato 13 febbraio “Il” diin onda alle 21:15 su Rai 5. Glauco Mauri e Roberto Sturno accompagnano per mano in un viaggio tra le pagine più belle dei capolavori del Bardo di Avon. Si susseguono come in un racconto unico, i Sonetti e l’Enrico V, Come vi piace e Macbeth. E poi ancora Riccardo II, Timone d’Atene e Giulio Cesare, passando dal Re Lear alla magia di Prospero de La tempesta. Il titolo scelto è un richiamo alla breve favola di Gotthold Ephraim Lessing. Un pastore, in una triste sera di primavera dice a un usignolo: «Caro usignolo, perché non canti più?». «Ahimè – risponde l’usignolo – ma non senti come gracidano forte le rane? Fanno tanto chiasso e io ho perso la voglia di cantare. Ma tu le senti?» «Certo che le sento – risponde il pastore – ...