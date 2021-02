Graduatorie terza fascia ATA, perché non garantire un punteggio minimo a chi è iscritto da anni? Lavoro deve essere un diritto, le richieste (Di sabato 13 febbraio 2021) Graduatorie ATA terza fascia: quali potrebbero essere le modifiche al decreto per rendere "equo" l'aggiornamento 2021/23? Una delle richieste più ricorrenti nasce dal personale che ha un punteggio molto basso e pur presentando domanda ad ogni aggiornamento non riesce ad avere un incarico. La situazione del 2020/21 è stata eccezionale: grazie ai contratti COVID personale che non aveva mai lavorato ha ricevuto un primo incarico. Potrà ancora essere così? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021)ATA: quali potrebberole modifiche al decreto per rendere "equo" l'aggiornamento 2021/23? Una dellepiù ricorrenti nasce dal personale che ha unmolto basso e pur presentando domanda ad ogni aggiornamento non riesce ad avere un incarico. La situazione del 2020/21 è stata eccezionale: grazie ai contratti COVID personale che non aveva mai lavorato ha ricevuto un primo incarico. Potrà ancoracosì? L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, sarà possibile cambiare la provincia del 2017 - moneypuntoit : ?? Graduatorie ATA terza fascia: bando anche per diplomati in arrivo. Requisiti e domanda ?? - DoriaIstituto : ???????? ?????? ? Sono aperte le prenotazioni per i corsi con inizio nel mese di Settembre! Con il corso ???????????????????????? ????????… - orizzontescuola : Supplenze da Graduatorie terza fascia ATA: in caso ci si accorge di errori punteggio si deve sollecitare scuola al… - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: Titoli valutabili graduatorie ATA terza fascia: Tabelle | -