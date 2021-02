Germania, 185 attori e attrici hanno fatto un coming out collettivo (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo coming out di massa della storia ha avuto luogo in Germania. Attraverso un manifesto culturale contrassegnato dall’hastag #actout 185 persone, tra attori e attrici, hanno tolto il velo dietro cui celavano la loro identità sessuale. Il coming out rivoluzionario è avvenuto attraverso la rivista tedesca Süddeutsche Zeitung che ha pubblicato i volti degli artisti in copertina. Ciò che si cela attraverso l’operazione mediatica è rivolgere un vero e proprio monito al sistema tedesco e non solo. Molti tra gli attori e attrici che hanno fatto coming out hanno rivelato di avere avuto in passato numerose difficoltà e che troppo spesso sono stati costretti al silenzio. Tra le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primoout di massa della storia ha avuto luogo in. Attraverso un manifesto culturale contrassegnato dall’hastag #actout 185 persone, tratolto il velo dietro cui celavano la loro identità sessuale. Ilout rivoluzionario è avvenuto attraverso la rivista tedesca Süddeutsche Zeitung che ha pubblicato i volti degli artisti in copertina. Ciò che si cela attraverso l’operazione mediatica è rivolgere un vero e proprio monito al sistema tedesco e non solo. Molti tra glicheoutrivelato di avere avuto in passato numerose difficoltà e che troppo spesso sono stati costretti al silenzio. Tra le ...

