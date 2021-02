Gattuso: “La Juve meritava di più, ma il Napoli grande gruppo. I baffi? Sembro Buzzanca nel film sull’arbitro” (Di sabato 13 febbraio 2021) Rino Gattuso ha commentato a Sky la vittoria sulla Juve: “Napoli in grandissima difficoltà, abbiamo fatto la pattita che dovevamo fare, grande spirito di squadra, la Juve meritava qualcosa in più. I miei ragazzi hanno saputo soffrire, grande vittoria, ci voleva per il morale. Ora siamo corti, dobbiamo recuperare i giocatori che ci mancano. Quest’anno non ho mai avuto gli attaccanti, se siamo attaccati là è merito dei ragazzi. Ci mancano i tre punti con lo Spezia, anche in altre partire non abbiamo raccolto, partite in mano le abbiamo regalate, ma dobbiamo analizzare quanto successo. Mai avuto dubbi su questo gruppo, altrimenti sarei già andato a casa. Ho sempre avuto la sensazione che la squadra scorta qualsiasi cosa si proponga durante la settimana. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Rinoha commentato a Sky la vittoria sulla: “in grandissima difficoltà, abbiamo fatto la pattita che dovevamo fare,spirito di squadra, laqualcosa in più. I miei ragazzi hanno saputo soffrire,vittoria, ci voleva per il morale. Ora siamo corti, dobbiamo recuperare i giocatori che ci mancano. Quest’anno non ho mai avuto gli attaccanti, se siamo attaccati là è merito dei ragazzi. Ci mancano i tre punti con lo Spezia, anche in altre partire non abbiamo raccolto, partite in mano le abbiamo regalate, ma dobbiamo analizzare quanto successo. Mai avuto dubbi su questo, altrimenti sarei già andato a casa. Ho sempre avuto la sensazione che la squadra scorta qualsiasi cosa si proponga durante la settimana. ...

