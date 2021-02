(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo Max Verstappen e Mick Schumacher, vedremo? Calma, non corriamo con la fantasia. Però oggi il primogenito di, il nostro ex pilota che vanta 252 GP in F.1 (con una vittoria a ...

Dopo Max Verstappen e Mick Schumacher, vedremo? Calma, non corriamo con la fantasia. Però oggi il primogenito di Jarno, il nostro ex pilota che vanta 252 GP in F.1 (con una vittoria a Montecarlo 2004), si è tolto una prima bellissima ...Tra i protagonisti di questo inizio stagione c'è, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Jarno. La serie mediorientale sarà concentrata tra gennaio e febbraio mentre il 16 maggio inizieranno ...Piccoli figli d’arte crescono bene: Enzo Trulli vince la F4 degli Emirati. Papà Jarno: “È stato molto bravo” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non i ...Mattia Tremolada Per un solo punto Enzo Trulli è riuscito ad aggiudicarsi il titolo 2021 nella Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, succedendo nell'albo d'oro a Jonathan ...