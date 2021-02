Crimi | “Questo è il governo di Draghi e del Quirinale”

LucaBizzarri : Ho controllato sul blog. Questo quesito, secondo un amico dirigente grillino, lo ha scritto Vito Crimi. Il candidat… - myrtamerlino : #Crimi: “Abbiamo ribadito a Draghi che bisogna ripartire da quello che già fatto”. Siamo proprio convinti che… - Joker__Reloaded : RT @scenarieconomic: Che succede? #Crimi si sta riposizionando ? - scenarieconomic : Che succede? #Crimi si sta riposizionando ? - Musso___ : Ok Cingolani e Giovannini sono 5s -

L'attenzione però è rivolta soprattutto su. Al capo politico è indirizzata anche una ... "Per i ribelli èil momento o di strappare, portandosi via un pezzo di Movimento, o di tentare la ...Se hai capito, è perché hai sentito. Perché per capire col cervello bisogna prima sentire ... Il 'no netto', avrebbe ribadito il capo politico Vito, porterà all'espulsione dal Movimento. ..."Questo è un governo nato con i partiti 'alla cieca'. Questo è il governo di Draghi e del Quirinale. Abbiamo anche Forza Italia e Lega, possiamo dire ...È caos tra i Cinque Stelle dopo la formazione del nuovo governo Draghi. Si contano una trentina di senatori pronti a non votare la fiducia e in rotta di collisione con i vertici. In queste ...