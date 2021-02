Covid Germania, 8.354 nuovi casi in 24 ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Oltre 8mila casi di Covid in Germania da ieri. I morti di Coronavirus sono stati 551 nel Paese nelle ultime 24 ore. A rendere noto il bollettino di oggi, 13 febbraio, è il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in Germania. Con gli ultimi 8.354 casi salgono così a 2.328.447 le persone contagiate e a 64.742 il numero delle vittime dallo scoppio della pandemia nel Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Oltre 8miladiinda ieri. I morti di Coronavirus sono stati 551 nel Paese nelle ultime 24 ore. A rendere noto il bollettino di oggi, 13 febbraio, è il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in. Con gli ultimi 8.354salgono così a 2.328.447 le persone contagiate e a 64.742 il numero delle vittime dallo scoppio della pandemia nel Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RaiTre : 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in cond… - BinaryOptionEU : RT '#Covid #Germania, 8.354 nuovi casi in 24 ore - MarcoBendinelli : RT @RaiTre: 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in condizioni assol… - idiblue2 : RT @RaiTre: 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in condizioni assol… - condorbox : Covid Germania, 8.354 nuovi casi in 24 ore #news -