Calciomercato Atletico Madrid, il “Cholo” Simeone ha messo gli occhi su André Silva: l’ex numero nove del Milan.. (Di sabato 13 febbraio 2021) Le ultime indiscrezioni di Calciomercato arrivano dalla Liga.Liga, all’Atletico Madrid non basta Suarez: 2-2 con il Celta Vigo, Barcellona a -8. La classifica aggiornataSecondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su André Silva. L'attaccante portoghese è però attualmente in forza all''Eintracht Francoforte e lo stesso club tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio bomber prolifico. Sono infatti ben 18 i gol realizzati dall'ex numero 9 rossonero in ventuno partite giocate con la maglia della franchigia tedesca nel corso della corrente stagione agonistica.caption id="attachment 885709" align="alignnone" width="1024" Andre Silva of ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Le ultime indiscrezioni diarrivano dalla Liga.Liga, all’non basta Suarez: 2-2 con il Celta Vigo, Barcellona a -8. La classifica aggiornataSecondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'avrebbeglisu. L'attaccante portoghese è però attualmente in forza all''Eintracht Francoforte e lo stesso club tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio bomber prolifico. Sono infatti ben 18 i gol realizzati dall'ex9 rossonero in ventuno partite giocate con la maglia della franchigia tedesca nel corso della corrente stagione agonistica.caption id="attachment 885709" align="alignnone" width="1024" Andreof ...

