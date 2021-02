Cagliari-Atalanta | Di Francesco | “Partita difficile Abbiamo voglia di rifarci”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ildi Eusebio Dinella giornata di domani sarà impegnato nella sfida casalinga contro l’di Gasperini. Il tecnico rossoblù, durante la conferenza stampa della vigilia, ha presentato la: “Cambi tattici o dei titolari rispetto alla gara con la Lazio? Ci potrebbero essere, visto che il cambiamento ci sta anche per cambiare il trend. Certezze assolute non ce ne sono, sennò staremmo qui a fare altri discorsi”. Il tecnico si è poi soffermato a parlare dell’e di come bisognerà affrontare la: “Le partite hanno sempre una storia a sé, ma l’è una squadra di grande qualità, che in questi anni insieme al suo allenatore ha fatto un miglioramento enorme. Dobbiamo pensare molto a noi stessi, cercando di avere questa ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'. Ilha perso le ultime due sfide contro l'in campionato, solo nel 2015 ha registrato tre sconfitte di fila contro la Dea in Serie A. Tra l'altro, l'attuale situazione di ...Musacchio è andato ogni altra aspettativa , era fermo da diverso tempo e controha giocato nel migliore dei modi. Ci tornerà molto utile'. Come sarà giocando sapendo i risultati ...Tifosi rossoblù, tocca a voi! Vestite i panni del mister Di Francesco e scegliete la vostra probabile formazione per la gara di domani contro i bergamaschi di Gasperini Ancora una gara difficile per i ...Il Cagliari di Eusebio Di Francesco nella giornata di domani sarà impegnato nella sfida casalinga contro l'Atalanta di Gasperini. Il tecnico rossoblù, durante la conferenza stampa della vigilia, ha pr ...