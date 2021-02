Alisson | altra papera | liscia la palla e lancia Vardy in rete – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Momento difficile per: il super portiere del Liverpoollacon i piedi eche non lo perdona –vive un momento difficile. Dopo la brutta gara contro il Manchester City e gli errori che hanno messo in discesa la partita per la squadra di Pep Guardiola,sbaglia di nuovo con i piedi.esce sulla trequarti per anticiparee spazzare lama manca la sfera splacando la porta all'attaccante inglese che facilmente insacca il gol del momentaneo 2-1. Un errore non da