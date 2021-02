Albinoleffe-Juventus U23 0-3 | i bianconeri volano a +6 sui lombardi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Continua la corsa deichesulle ali dell’entusiasmo e riescono a mantenersi in piena zona Playoff. Gli uomini di Zauli, dopo il roboante 6-0 ai danni del malcapitato Livorno della scorsa settimana, superano con un netto 3-0 l’. LEGGI ANCHE:, Chiesa: "Indossare la maglia dellaè un sogno che si avvera" Il tecnico bianconero il classico 4-4-2 : Bucosse; Barbieri, Dragusin , Delli Carri, De Marino; Aké, Leone, Ranocchia , Correia ; Brighenti , Marques. Dopo soli dieci minuti laè già in vantaggio grazie alla rete di Correia con un tiro a giro da fuori area. Al 31° arriva il gol di Dragusin che sigla la sua prima rete in maglia bianconera.U23 0-3, arriva un’altra vittoria ...

CLASSIFICA : Renate*, Como* 46; Pro Vercelli 43;U23, Alessandria 39; Pro Patria* 38 ; Lecco* 37; Pontedera 34;33; Carrarese*, Grosseto 32; Pro Sesto** 30; Novara 27;