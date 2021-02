Zaniolo, una nota influencer lo corteggia: “Solo con te” (Di venerdì 12 febbraio 2021) In modo più o meno diretto, si arriva sempre a parlare di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma al centro di molte voci di gossip, l’ultima frecciatina “hot” arriva da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 febbraio 2021) In modo più o meno diretto, si arriva sempre a parlare di Nicolò. Il centrocampista della Roma al centro di molte voci di gossip, l’ultima frecciatina “hot” arriva da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague… - deasaputra2 : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague ????????… - DanteCrying : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague ????????… - masdiir : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague ????????… - CristinaVatican : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague ????????… -