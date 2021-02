Verso Inter-Lazio, oggi giornata decisiva per Vidal: Gagliardini scalpita (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arturo Vidal vuole esserci in Inter-Lazio Giorno decisivo per Arturo Vidal in vista di Inter-Lazio. Il centrocampista cileno sta recuperando da una contusione rimediata nel match contro la Fiorentina. Nel frattempo Gagliardini scalpita. “Arturo Vidal vuole esserci con la Lazio. E sta facendo di tutto per riuscirci. Si è allenato anche ieri, da solo sui campi di Appiano Gentile nel giorno di riposo concesso alla squadra. Il momento è delicato, fondamentale per lui per e per l’Inter”. “La contusione al ginocchio sinistro fa meno male, ma questo non significa che Antonio Conte lo schiererà dal primo minuto. Servono certezze. La sfida contro la quarta forza del campionato è fondamentale, quasi ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arturovuole esserci inGiorno decisivo per Arturoin vista di. Il centrocampista cileno sta recuperando da una contusione rimediata nel match contro la Fiorentina. Nel frattempo. “Arturovuole esserci con la. E sta facendo di tutto per riuscirci. Si è allenato anche ieri, da solo sui campi di Appiano Gentile nel giorno di riposo concesso alla squadra. Il momento è delicato, fondamentale per lui per e per l’”. “La contusione al ginocchio sinistro fa meno male, ma questo non significa che Antonio Conte lo schiererà dal primo minuto. Servono certezze. La sfida contro la quarta forza del campionato è fondamentale, quasi ...

