Vaccino covid-19 non può causare la malattia. Lo dice l’Istituto Superiore di Sanità (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiarimento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità a proposito del Vaccino anti covid-19: dopo la somministrazione, nel caso in cui si dovesse contrarre il virus, non può essere causato dal Vaccino stesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiarimento da parte dell'Istitutodia proposito delanti-19: dopo la somministrazione, nel caso in cui si dovesse contrarre il virus, non può essere causato dalstesso. L'articolo .

raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - Corriere : Vaccino, Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti con comportamenti ... - nonhopiutempo : @istsupsan Scusate, forse ho interpretato male io… Ma se pur facendo il vaccino c’è la probabilità di contrarre cov… - FnpLombardia : RT @istsupsan: ??PUÒ IL #VACCINO CAUSARE IL #COVID19 ? ? No, i vaccini ora in uso (#PfizerBiontech, #Moderna e #Astrazeneca) non somministr… -