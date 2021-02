Uomini e donne, oggi la lite tra Armando e Veronica e le nuove esterne di Sophie (Di venerdì 12 febbraio 2021) La lite tra Armando Incarnato e Veronica Ursida, le nuove esterne di Sophie Codegoni con Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura e la rottura in studio tra Sabina e Claudio. Sono queste le news più importanti ricavate dalla puntata di Uomini e donne di oggi, venerdì 12 febbraio 2021. Armando e Gemma contro Veronica Nell’odierna puntata Veronica Ursida è tornata in studio. Dopo che a Uomini e donne è scoppiato il “caso talpa“, Veronica ha chiesto il diritto di replica, le è stato concesso ed, in trasmissione, non è certo mancata la lite con Armando Incarnato. Armando ha accusato ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 febbraio 2021) LatraIncarnato eUrsida, lediCodegoni con Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura e la rottura in studio tra Sabina e Claudio. Sono queste le news più importanti ricavate dalla puntata didi, venerdì 12 febbraio 2021.e Gemma controNell’odierna puntataUrsida è tornata in studio. Dopo che aè scoppiato il “caso talpa“,ha chiesto il diritto di replica, le è stato concesso ed, in trasmissione, non è certo mancata laconIncarnato.ha accusato ...

