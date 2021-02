Trend del 2021, lockdown e limitazioni hanno cambiato abitudini di consumo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Abbiamo assistito a una radicale trasformazione di procedure e abitudini durante l’anno che si è da poco concluso. Sono state modificate consuetudini consolidate, sia nei contesti lavorativi sia nel tempo libero, trascorso sempre più spesso in ambito domestico. Ma quali sono le tendenze che segneranno le preferenze di consumo nel corso del 2021? Un primo marcato Trend, che costituisce una logica conseguenza di lockdown e limitazioni, ha per protagonista lo shopping online. In base allo studio dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, infatti, l’acquisto in formato digitale dovrebbe aver superato, sul finire dello scorso anno, i 22 miliardi di euro. Interpretando questi valori in termini percentuali diventa più evidente il Trend di crescita: +26% nel ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Abbiamo assistito a una radicale trasformazione di procedure edurante l’anno che si è da poco concluso. Sono state modificate consuetudini consolidate, sia nei contesti lavorativi sia nel tempo libero, trascorso sempre più spesso in ambito domestico. Ma quali sono le tendenze che segneranno le preferenze dinel corso del? Un primo marcato, che costituisce una logica conseguenza di, ha per protagonista lo shopping online. In base allo studio dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, infatti, l’acquisto in formato digitale dovrebbe aver superato, sul finire dello scorso anno, i 22 miliardi di euro. Interpretando questi valori in termini percentuali diventa più evidente ildi crescita: +26% nel ...

sechesi : Il Napoli ha sviluppato una brutta caratteristica: l’abitudine alla sconfitta, diventata ormai di routine, germogli… - alien_sick : RT @BarbascuraX: Ma a voi piace il nuovo trend delle piattaforme streaming di pubblicare un episodio a settimana? No perché se da un lato s… - nerdylandit : RT @BarbascuraX: Ma a voi piace il nuovo trend delle piattaforme streaming di pubblicare un episodio a settimana? No perché se da un lato s… - Banto000 : @giodiamanti @lorepregliasco @you_trend Forse, un nuovo soggetto populista 'puro' (per la purezza che può garantire… - lyannalancaster : RT @BarbascuraX: Ma a voi piace il nuovo trend delle piattaforme streaming di pubblicare un episodio a settimana? No perché se da un lato s… -