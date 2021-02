Tante assenze per D’Aversa, il report del Parma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ecco il report dell’allenamento odierno del club ducale:“Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Maxime Busi, Andreas Cornelius, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse”. Foto: sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ecco ildell’allenamento odierno del club ducale:“Ilè tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Lavoro differenziato per Maxime Busi, Andreas Cornelius, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

