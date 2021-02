Sì allo sci | no agli spostamenti fra regioni E oggi cambio di colori

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Riparte lo sci, ma solo per residenti nella Regione e proprietari di seconde case perché non dovrebbe scattare il via libera agli spostamenti fra le Regioni. È una partenza con gli impianti aperti solo al 30% della portata massima degli impianti nella maggior parte delle località, anche se il Cts aveva ampliato fino al 50%.

Una debole speranza viene dal via liberaal 15 febbraio proposto dal Comitato tecnico scientifico per la riapertura degli impianti sciistici attesa da 3,5 mln di italiani che ritengono ...Sullo, invece, i governatori hanno fatto le loro mosse. La riapertura degli impianti è possibile dal 15 febbraio,scadere dello scorso Dpcm, e, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, è ...Spostamenti tra le regioni vietati fino al 5 marzo, ma si può andare sugli sci se si ha una seconda casa. Sarà il nuovo governo a decidere le regole per il futuro. Rischio rosso per l'Umbria, arancion ...UDINE. Il balzo dei nuovi contagi e le varianti e mutazioni del Covid preoccupano gli esperti. Per questo motivo, in un Consiglio dei ministri ad hoc, questa mattina da Roma arriva un nuovo decreto le ...